ثلاثية فيلكس تمنح النصر فوزاً كبيراً 5-1 على الفتح ليعزز صدارته للدوري السعودي

سجل جواو فيلكس ثلاثية ليساهم في فوز النصر 5-1 على ضيفه الفتح، ليعزز صدارته للدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين في مباراة أهدر فيها كريستيانو رونالدو ركلة جزاء قبل أن يسجل هدفا رائعا اليوم السبت.

ورفع النصر رصيده إلى 15 نقطة من خمس مباريات، ليتقدم بفارق أربع نقاط على الهلال صاحب المركز الثاني، الذي فاز 5-صفر على الاتفاق في وقت سابق من اليوم.

وتجمد رصيد الفتح عند نقطة واحدة في المركز 16.

ومنح البرتغالي فيلكس التقدم للنصر مبكرا واحتفل على طريقة مواطنه رونالدو لينتهي الشوط الأول 1-صفر لصاحب الأرض.

وعلى عكس سير اللعب، أدرك سفيان بن دبكة التعادل للفتح بعد تسع دقائق من الاستراحة، قبل أن يهدر رونالدو ركلة جزاء لتبدو أن الأمور لا تسير في الاتجاه الصحيح لفريق المدرب جورجي جيسوس.

لكن طوفان النصر بدأ قرب ساعة من اللعب، واستمر لمدة 19 دقيقة إذ سجل الفريق أربعة أهداف.

ورغم إهدار رونالدو لركلة جزاء، لكنه تعافى سريعا وأطلق تسديدة مقوسة من حافة منطقة الجزاء استقرت في الزاوية العليا لشباك الفتح في الدقيقة 60.

وأضاف فيلكس الهدف الثالث في الدقيقة 68، ثم جعل كينجسلي كومان النتيجة 4-1 قبل ربع ساعة من النهاية.

وأكمل فيلكس ثلاثيته في الدقيقة 79 بعدما تابع تسديدة ساديو ماني التي أبعدها دفاع الفتح عن خط المرمى.