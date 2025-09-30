الثلاثاء 8 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 30 سبتمبر 2025 |
ثلاثية مبابي تقود ريال مدريد للفوز 5-صفر على كيرات بدوري الأبطال

منذ 3 دقائق
كيليان مبابي

سجل كيليان مبابي ثلاثية قاد بها ريال مدريد لفوز ساحق 5-صفر، اليوم الثلاثاء، على مضيفه كيرات من قازاخستان الذي يشارك لأول مرة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واستعاد ريال، الذي يدربه تشابي ألونسو، توازنه بعد الهزيمة الثقيلة 5-2 أمام أتليتيكو مدريد يوم السبت الماضي في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وافتتح المهاجم الفرنسي مبابي التسجيل في الدقيقة 24 بهدف من ركلة جزاء ثم عزز تقدم الفريق بالهدف الثاني إثر هجمة مرتدة سريعة في وقت مبكر من الشوط الثاني.

بعدها أكمل مبابي ثلاثيته في الدقيقة 74 إثر تسديدة من حدود منطقة الجزاء أسكن بها الكرة في الزاوية العليا من الشباك.

وأضاف إدواردو كامافينجا الهدف الرابع لريال ثم اختتم إبراهيم دياز التسجيل بالهدف الخامس في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

    المصدر :
  • رويترز

