ثلاثية ميرينو تقود إسبانيا لفوز كاسح 6-صفر على تركيا بتصفيات كأس العالم

سجل ميكل ميرينو ثلاثية من الأهداف ليقود إسبانيا لفوز ساحق 6-صفر على مضيفتها تركيا اليوم الأحد لتتصدر المجموعة الخامسة بتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

ولم يكن منتخب تركيا ندا لهيمنة إسبانيا، وبدا دفاع تركيا عاجزا عن التعامل مع سرعة تمريرات منتخب إسبانيا.

وتتصدر إسبانيا المجموعة الآن بعدما حققت العلامة الكاملة بعد جولتين، بينما تتساوى تركيا وجورجيا في النقاط بثلاث نقاط. وفازت جورجيا 3-صفر على بلغاريا في وقت سابق اليوم.

وسجل الضيف هدفا مبكرا عندما وجد بيدري طريقه إلى الشباك في الدقيقة السادسة بتسديدة متقنة بعدما خادع الدفاع.

وضاعف ميرينو حصيلة إسبانيا في الدقيقة 22، بعد هجمة مرتدة سريعة وسلسلة من التمريرات الحريرية.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، سجل ميرينو هدفا آخر ليمنح إسبانيا تقدما بثلاثة أهداف في الشوط الأول.

وتواصل تألق إسبانيا بعد ثماني دقائق من بداية الشوط الثاني عندما تحولت ركلة ركنية تركية إلى هجمة مرتدة سريعة قادها فيران توريس وأنهى سلسلة من التمريرات داخل منطقة الجزاء محرزا الهدف الرابع.

وبعد أربع دقائق فقط، أكمل ميرينو ثلاثيته بثقة كبيرة، مكللا هجمة مرتدة أخرى بتسديدة مذهلة بقدمه اليسرى من مسافة بعيدة استقرت في الزاوية العليا محرزا الهدف الخامس لإسبانيا.

واختتم بيدري التهديف في الدقيقة 62، من هجمة مرتدة سريعة أخرى ليسجل هدفه الثاني في المباراة.