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ثلاثية نظيفة.. يوفنتوس يتصدر الدوري الإيطالي بعد فوزه على ليتشي

منذ ساعتين
من مباراة يوفنتوس وليتشي

من مباراة يوفنتوس وليتشي (رويترز)

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أحرز دوسان فلاهوفيتش هدفين في الشوط الثاني وأضاف جليسون بريمر هدفا آخر بضربة رأس قرب النهاية ليقودا يوفنتوس إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد فوز كبير 3-صفر خارج ملعبه على ليتشي (الأحد 21-1-2024).

ويتصدر يوفنتوس الترتيب برصيد 52 نقطة بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني الذي لم يلعب في الدوري هذا الأسبوع بسبب مشاركته في كأس السوبر الإيطالية. ويحتل ليتشي المركز 14 برصيد 21 نقطة.

وبعد 59 دقيقة، افتتح يوفنتوس التسجيل عندما وصلت تمريرة عرضية إلى فلاهوفيتش داخل منطقة الجزاء ليضعها في الشباك.

وبعد تسع دقائق أخرى ضاعف فلاهوفيتش النتيجة للفريق الزائر بعد أن حول رأسية ويستون ماكيني التي كانت في طريقها بالفعل إلى الشباك داخل المرمى.

وسجل بريمر الهدف الثالث ليوفنتوس عندما ارتقى فوق دفاع ليتشي مسددا رأسية قوية في الشباك من ركلة ثابتة قبل خمس دقائق من النهاية.

    المصدر :
  • رويترز

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