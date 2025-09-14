الأثنين 22 ربيع الأول 1447 ﻫ - 15 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ثلاث ثنائيات تقود برشلونة لفوز ساحق 6-صفر على بلنسية

منذ 20 دقيقة
لاعبو نادي برشلونة

لاعبو نادي برشلونة

A A A
طباعة المقال

حول برشلونة أول مباراة على ملعبه هذا الموسم إلى مهرجان أهداف اليوم الأحد، إذ سجل كل من فيرمين لوبيز ورافينيا وروبرت ليفاندوفسكي ثنائية ليفوز الفريق 6-صفر على بلنسية بملعب كامب نو ضمن دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وصعد هذا الفوز الساحق ببرشلونة إلى المركز الثاني برصيد عشر نقاط، مع بقائه متأخرا بنقطتين عن ريال مدريد المتصدر الذي واصل بدايته المثالية بأربعة انتصارات خلال أربع مباريات. بينما تراجع بلنسية إلى المركز 14 بأربع نقاط فقط.

وافتتح لوبيز التسجيل في الدقيقة 29 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بمساعدة فيران توريس، لكن برشلونة توهج بعد الاستراحة.

وبعد مشاركته من مقاعد البدلاء، سجل رافينيا هدفه الأول في الدقيقة 58 عندما اندفع لتحويل تمريرة ماركوس راشفورد العرضية إلى الشباك بتسديدة مباشرة بقدمه اليمنى.

وبعدها بثلاث دقائق، سجل لوبيز هدفه الثاني بتسديدة من مسافة بعيدة، ثم أكمل رافينيا ثنائيته في الدقيقة 66.

ولم يهدر ليفاندوفسكي، الذي دخل في الدقيقة 68، الكثير من الوقت لإضافة اسمه إلى قائمة الهدافين، إذ عزز الفوز بهدفين بتسديدتين من مسافة قريبة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

سيباستيان أوجيه
أوجيه يفوز برالي تشيلي وينتزع صدارة بطولة العالم
من مباراة مونشنجلادباخ وبروسيا دورتموند
مونشنجلادباخ يسجل أسوأ بداية في الدوري منذ 34 عاما بخسارته 4-صفر أمام بريمن
لاعبو فريق باريس سان جيرمان
باركولا يقود سان جيرمان للفوز على لانس ومواصلة الانطلاقة المثالية

الأكثر قراءة

النائب جميل السيد
تصريحات خطيرة لجميل السيد عن حزب الله.. فساد ورشاوى للتأثير على القضاء!
غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
خريفٌ ساخن.. ولبنان لن يكون بمأمن!
الرئيس جوزاف عون
لبنان يُقنع الدول العربية والغربية... وكلمته مسموعة!