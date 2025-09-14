ثلاث ثنائيات تقود برشلونة لفوز ساحق 6-صفر على بلنسية

حول برشلونة أول مباراة على ملعبه هذا الموسم إلى مهرجان أهداف اليوم الأحد، إذ سجل كل من فيرمين لوبيز ورافينيا وروبرت ليفاندوفسكي ثنائية ليفوز الفريق 6-صفر على بلنسية بملعب كامب نو ضمن دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وصعد هذا الفوز الساحق ببرشلونة إلى المركز الثاني برصيد عشر نقاط، مع بقائه متأخرا بنقطتين عن ريال مدريد المتصدر الذي واصل بدايته المثالية بأربعة انتصارات خلال أربع مباريات. بينما تراجع بلنسية إلى المركز 14 بأربع نقاط فقط.

وافتتح لوبيز التسجيل في الدقيقة 29 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بمساعدة فيران توريس، لكن برشلونة توهج بعد الاستراحة.

وبعد مشاركته من مقاعد البدلاء، سجل رافينيا هدفه الأول في الدقيقة 58 عندما اندفع لتحويل تمريرة ماركوس راشفورد العرضية إلى الشباك بتسديدة مباشرة بقدمه اليمنى.

وبعدها بثلاث دقائق، سجل لوبيز هدفه الثاني بتسديدة من مسافة بعيدة، ثم أكمل رافينيا ثنائيته في الدقيقة 66.

ولم يهدر ليفاندوفسكي، الذي دخل في الدقيقة 68، الكثير من الوقت لإضافة اسمه إلى قائمة الهدافين، إذ عزز الفوز بهدفين بتسديدتين من مسافة قريبة.