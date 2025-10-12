ثمانينية تصبح أكبر امرأة تنهي بطولة العالم للرجل الحديدي

أثبتت ناتالي جرابو أن العمر مجرد رقم عندما أصبحت البالغة من العمر 80 عاما أكبر امرأة على الإطلاق تكمل بطولة العالم للرجل الحديدي الشاقة في كونا بهاواي أمس السبت.

وتمكنت المتسابقة الأمريكية من إكمال سباق السباحة لمسافة 3.8 كيلومتر، وركوب الدراجات لمسافة 180 كيلومترا، والجري لمسافة 42 كيلومترا في 16 ساعة و45 دقيقة و26 ثانية، لتفوز بفئة السيدات بين 80 و84 عاما في مشاركتها العاشرة في هذا الحدث الشهير في هاواي.

واكتشفت جرابو القادمة من نيوجرزي رياضة الثلاثي وهي في الستينيات من عمرها بعد سنوات من الركض، وتأهلت لبطولة العالم لهذا العام بزمن 15 ساعة و53 دقيقة في سباق الرجل الحديدي في ماريلاند، لتصبح أول امرأة تكمل هذا السباق في فئة بين 75 و79 عاما.

وقالت جرابو قبل سباق كونا “جميعنا في الرياضة نتنافس ونريد أن نحقق نتائج جيدة، لكن الرحلة هي الأهم”.

وأضافت “إذا كنت من أصحاب الأعمار الكبيرة، نادرا ما يتذكر الناس كيف أديت في السباق، لكنهم يتذكرون أنك كنت تتصرف بشكل جيد والابتسامة على وجهك وكنت سعيدا بمجهودك. أنا محظوظة جدا لتمكني من القيام بذلك، وأتسابق وأنا ممتنة”.

وتفوقت بذلك على الرقم القياسي السابق لأكبر امرأة سنا والذي سجلته عضوة قاعة مشاهير الرجل الحديدي شيري جرونفيلد، والتي أكملت ماراثون كونا بعمر 78 عاما.

واحتفل منظمو السباق بإنجاز جرابو، ووصفوها بأنها “أيقونة التحمل” وسلطوا الضوء على تصميمها، من خلال عبارة “العمر مجرد رقم” في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي فئة المحترفات، فازت النرويجية الصاعدة سولفي لوفست ببطولة العالم بزمن قدره ثماني ساعات و28 دقيقة و27 ثانية، وجاءت البريطانية كات ماثيوز في المركز الثاني، والألمانية لورا فيليب، بطلة عام 2024، في المركز الثالث. وأُقيمت منافسات الرجال في سبتمبر أيلول.

وأكملت أكثر من 1700 متسابقة من مختلف الفئات العمرية السباق في ظل حرارة شديدة ورطوبة عالية، ما أدى إلى اختبار حدود كل رياضية.