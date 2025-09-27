السبت 5 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 27 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ثنائية ألفاريز تقود أتليتيكو لانتصار مذهل 5-2 على ريال مدريد المتصدر

منذ 7 دقائق
لاعبو أتليتيكو مدريد

لاعبو أتليتيكو مدريد (رويترز)

A A A
طباعة المقال

سجل خوليان ألفاريز هدفين ليقود أتليتيكو مدريد للانتفاضة أمام منافسه ريال مدريد، ليحقق فوزا ساحقا بنتيجة 5-2 في قمة مثيرة اليوم السبت، ملحقا بمتصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أول خسارة له هذا الموسم بعد بداية مثالية.

وشهدت أجواء ملعب ميتروبوليتانو الصاخبة، الذي امتلأ بنحو 70 ألف مشجع، مواجهة مثيرة عاد فيها أتليتيكو من تأخره 2-1 ليحقق انتصارا لا ينسى ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع، بينما ظل ريال مدريد في الصدارة وله 18 نقطة، متقدما بنقطتين على برشلونة الذي يواجه ريال سوسيداد غدا الأحد.

وجاءت بداية أتليتيكو قوية وأثمرت عن هدف أول بضربة رأس من روبن لو نورماند في الدقيقة 14، لكن كيليان مبابي أدرك التعادل سريعا في الدقيقة 25 بتسديدة قوية من مسافة قريبة، قبل أن يسجل أردا جولر هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 36 من تمريرة عرضية أرسلها فينيسيوس جونيور.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، سجل ألكسندر سورلوث هدف التعادل بضربة رأس، ليمنح أتليتيكو دفعة معنوية كبيرة. وبعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، استعاد ألفاريز التقدم لصاحب من ركلة جزاء، بعد تدخل خطير من جولر على وجه نيكو جونزاليس.

وعزز ألفاريز النتيجة في الدقيقة 64 بهدف رائع من ركلة حرة سكنت الزاوية العليا، قبل أن يختتم البديل أنطوان جريزمان مهرجان الأهداف بهدف خامس في الوقت بدل الضائع من هجمة مرتدة سريعة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

باير ليفركوزن
لمسة جريمالدو تساعد ليفركوزن في الفوز 2-1 على سانت باولي
بروسيا دورتموند
دورتموند يهزم ماينتس 2-صفر في رابع انتصاراته على التوالي بالدوري
الكندية ماجدلين فاليير
الكندية فاليير تفاجئ الجميع وتحصد لقب بطولة العالم للدراجات للسيدات

الأكثر قراءة

عناصر حزب الله يضيئون صخرة الروشة بصور حسن نصر الله وهاشم صفي الدين
من أعطى أمر التخاذل بحق نواف سلام في الروشة؟
كبير مستشاري ترامب عن لبنان: هذا خطٌّ أحمر بالنسبة إلينا
رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام خلال مؤتمر "الحكومة الذكية: خبراء الاغتراب من أجل لبنان"
سلام يعتكف حتى توقيف المسؤولين عن “إنارة الروشة”!