ثنائية إيساك تمنح نيوكاسل فوزا ساحقا 4-صفر على توتنهام في الدوري الإنكليزي

أحرز ألكسندر إيساك هدفين خلال 95 ثانية ليقود نيوكاسل يونايتد إلى فوز ساحق 4-صفر على توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت، حيث تعتبر هذه النتيجة المهمة خطوة كبيرة نحو التأهل للمشاركة في البطولات الأوروبية الموسم المقبل.

تقدم الفريق المضيف بعد مرور نصف ساعة عندما استحوذ أنتوني جوردون على كرة طويلة وتخلص من ديستني أودوجي وأرسلها إلى إيساك الذي هز الشباك. ثم ضاعف جوردون تقدم فريقه بعد فترة وجيزة عندما قطع تمريرة من بيدرو بورو وسجل الهدف الثاني.

وسجل إيساك مرة أخرى بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني عندما تلقى تمريرة طويلة من برونو جيمارايش مرت خلف خط دفاع توتنهام المتقدم ليسجل بسهولة في شباك توتنهام. ثم سجل فابيان شار الهدف الرابع لأصحاب الأرض بضربة رأسية في الدقيقة 87.

وتقدم نيوكاسل إلى المركز السادس برصيد 50 نقطة من 32 مباراة متقدما بنقطة واحدة على مانشستر يونايتد الذي لعب مباراة أقل وسيحل ضيفا على بورنموث في وقت لاحق اليوم. وبقي توتنهام في المركز الرابع برصيد 60 نقطة.