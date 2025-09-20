ثنائية بوليسيك تصعد بميلان للمركز الثالث في الدوري الإيطالي

سجل كريستيان بوليسيك هدفين وقدم تمريرة حاسمة في عودته لتشكيلة ميلان الأساسية في الفوز 3-صفر على أودينيزي ليتقدم الفريق الزائر إلى المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت.

ورفع ميلان رصيده إلى تسع نقاط، وهو نفس رصيد نابولي الذي خاض مباراة أقل، ويبتعد بنقطة واحدة فقط عن المتصدر يوفنتوس، محققا فوزه الثالث على التوالي.

وجلس بوليسيك على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين لكنه عاد إلى التشكيلة الأساسية وترك بصمة واضحة إذ افتتح التسجيل في الدقيقة 40 بعد أن فشل توماس كريستنسن لاعب أودينيزي في إبعاد تمريرة بيرفيس إستوبينان العرضية.

وعلى الرغم من أن الحارس رازفان سافا تصدى للكرة قبل أن تعبر خط المرمى، إلا أنها ارتدت أمام بوليسيك الذي وضعها بسهولة في الشباك.

وضاعف ميلان النتيجة في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، عندما ضغط بوليسيك على يسبر كارلستروم داخل منطقة الجزاء، لتصل الكرة إلى يوسف فوفانا الذي راوغ وأطلق تسديدة منخفضة في المرمى.

وسجل الدولي الأمريكي بوليسيك هدفه الثاني في الدقيقة 53، منهيا آمال صاحب الأرض، بعد أن باغت الحارس سافا بتسديدة من زاوية ضيقة.

وكانت هذه أول خسارة لأودينيزي هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز السادس بالدوري الإيطالي.

ويعد هذا الفوز هو الأكبر لميلان في الدوري منذ انتصاره على أودينيزي بنتيجة 4-صفر خارج ملعبه في أبريل نيسان الماضي، خلال المراحل الأخيرة من الموسم السابق.