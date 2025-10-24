الجمعة 2 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 24 أكتوبر 2025 |
ثنائية تمنح الهلال الفوز وتزيد معاناة الاتحاد في الدوري السعودي

نادي الهلال السعودي

حقق الهلال فوزاً ثميناً على مضيفه الاتحاد 2-0 يوم الجمعة في قمة المرحلة السادسة من دوري “روشن” السعودي للمحترفين.

افتتح الفريق الزائر التسجيل بهدف عكسي من لاعب الاتحاد مامادو دومبيا في الدقيقة 41، وأضاف ماركوس ليوناردو الهدف الثاني في الدقيقة 57 بعد استغلاله كرة مرتدة من حامد الشنقيطي حارس الاتحاد.

وبهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف التعاون الثاني ونقطة خلف النصر المتصدر، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 10 نقاط في المركز السابع بعد تعثره للمرة الثالثة على التوالي.

  • العربية

