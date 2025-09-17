ثنائية تورام تقود إنتر للفوز 2-صفر على أياكس بدوري الأبطال

سجل ماركوس تورام هدفين بضربتي رأس قاد بهما إنتر ميلان للفوز 2-صفر على مضيفه أياكس أمستردام اليوم الأربعاء في مستهل مشوار الفريقين في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان إنتر تعرض لهزيمة ثقيلة 5-صفر أمام باريس سان جيرمان في نهائي نسخة الموسم الماضي من دوري الأبطال في مايو أيار في ميونيخ.

ودخل إنتر مباراة اليوم على ملعب يوهان كرويف أرينا بعد هزيمتين متتاليتين في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكنه أكد تفوقه على مضيفه الهولندي مستفيدا من تألق الدولي الفرنسي تورام.

واخترق تورام دفاع أياكس وتلقى الكرة من ركلة ركنية نفذها هاكان شالهان أوغلو، ثم صوبها بضربة رأس في الشباك قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول.

وجاء هدفه الثاني بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني إثر ركنية أخرى نفذها شالهان أوغلو، وارتقى للكرة ببراعة وصوبها بضربة رأس في الشباك.

وفرض تورام، الذي قاد هجوم إنتر في ظل جلوس القائد لاوتارو مارتينيز على مقاعد البدلاء بسبب مشكلة في الظهر، حضوره بقوة في الشوط الأول واقترب من التسجيل في الدقيقة 33 بتسديدة مرت بجوار القائم مباشرة في أول فرصة واضحة للزوار.

وبعد دقيقة واحدة، حصل تورام على ركلة جزاء بقرار الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر بداعي عرقلته من قبل المدافع يوري باس، لكن مراجعة تقنية الفيديو أظهرت أن تورام سحب قميص باس أولا، وبعد مراجعة اللقطة عبر الشاشة المثبتة بجوار خط التماس، تراجع الحكم عن احتساب ركلة الجزاء.

وفي الدقيقة 40، حصل أياكس على فرصة واضحة عندما أفلت ميكا جوتس من مصيدة التسلل إثر هجمة مرتدة وانفرد بالحارس يان زومر لكن الدولي السويسري المخضرم تصدى للكرة بقدمه.

وكانت تلك أخطر فرصة أتيحت لأياكس، إذ فرض إنتر بعدها سيطرته على المباراة ليعود إلى طريق الانتصارات بعد خسارته أمام أودينيزي ويوفنتوس في آخر مباراتين، كما خفف الضغوط عن مدربه الجديد كريستيان كيفو، الذي كان قائدا سابقا لأياكس.

وخاض أياكس، العائد إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ ثلاثة مواسم، اليوم مباراته رقم 500 في منافسات الأندية الأوروبية.

ويخوض إنتر مباراته المقبلة في دوري الأبطال على ملعبه أمام سلافيا براج في 30 سبتمبر أيلول الجاري، بينما يحل أياكس ضيفا على أولمبيك مرسيليا في اليوم نفسه.