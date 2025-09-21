الأثنين 29 ربيع الأول 1447 ﻫ - 22 سبتمبر 2025 |
ثنائية توريس تقود برشلونة للفوز 3-صفر على خيتافي في الدوري

منذ ساعة واحدة
لاعبو نادي برشلونة

لاعبو نادي برشلونة (رويترز)

سجل فيران توريس هدفين ليقود برشلونة إلى فوز مريح 3-صفر على خيتافي اليوم الأحد، وأضاف داني أولمو الهدف الثالث للفريق وسجل تمريرة حاسمة في عرض رائع آخر من فريق المدرب هانز فليك في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ورفع برشلونة رصيده في المركز الثاني إلى 13 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر الذي حقق الفوز في جميع مبارياته الخمس حتى الآن في الموسم، وكان آخرها أمام إسبانيول أمس السبت.

وافتتح توريس التسجيل بعد 15 دقيقة فقط من بداية المباراة إثر تحرك جماعي رائع، حيث سدد الكرة في مرمى ديفيد سوريا بعد تمريرة ذكية بكعب القدم من أولمو هيأته بشكل مثالي.

وضاعف المهاجم الإسباني النتيجة في الدقيقة 34، بعدما كسر مصيدة التسلل إثر تمريرة رافينيا وسدد كرة متقنة سكنت الشباك.

واختتم أولمو التسجيل في الدقيقة 63 بتسديدة من لمسة واحدة من حدود منطقة الجزاء بعد عرضية وجهها ماركوس راشفورد في توقيت مثالي.

ويخوض برشلونة مباراته المقبلة خارج ملعبه أمام ريال أوبييدو يوم الخميس، بينما يستضيف خيتافي صاحب المركز الثامن فريق ألافيس يوم الأربعاء.

    المصدر :
  • رويترز

