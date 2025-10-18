ثنائية جريمالدو تقود ليفركوزن للفوز 4-3 على ماينتس بالدوري

سجل أليخاندرو جريمالدو ثنائية في الشوط الأول ليقود باير ليفركوزن للفوز 4-3 على مضيفه ماينتس اليوم السبت، ويحافظ على سجله بلا هزيمة خارج أرضه في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

ورفع ليفركوزن، الذي يستضيف حامل اللقب باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل، رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس بتحقيقه فوزه الثالث تواليا في الدوري، ومدد سجله الخالي من الهزائم خارج أرضه في الدوري إلى 37 مباراة متتالية.

وافتتح الدولي الإسباني جريمالدو التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 11، قبل أن يضاعف الشاب كريستيان كوفاني النتيجة بعد 10دقائق.

ونجح ماينتس في تقليص الفارق بهدف لي جاي-سونج في الدقيقة 34، لكن جريمالدو استغل خطأين دفاعيين متتاليين من أصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ليهز الشباك ويستعيد تقدم فريقه بهدفين.

وفي الشوط الثاني المثير، سدد أصحاب الأرض في القائم، قبل أن يحصلوا على ركلة جزاء في الدقيقة 71، سجلها نديم أميري بنجاح ليعيد فريقه إلى المباراة، لكن الضيوف عادوا مرة أخرى بهدف مارتن تيرير من مسافة سبعة أمتار في الدقيقة 87.

ورغم أن ماينتس كان لديه الوقت الكافي لتسجيل هدف تقليص الفارق مجددا في الدقيقة 90 عبر أرميندو سيب، لكنه فشل في إدراك التعادل خلال الوقت المحتسب بدل الضائع وقدره 10 دقائق.

ورغم أنه هز الشباك على ملعبه لأول مرة هذا الموسم، فشل ماينتس، الذي يحتل المركز 16، في تحقيق الفوز على ملعبه للمباراة التاسعة على التوالي في الدوري، ليعادل الرقم السلبي القياسي لأطول سلسلة دون فوز على أرضه.