ثنائية ديباي القياسية تقود هولندا للنجاة من مفاجأة ليتوانيا بتصفيات كأس العالم

حقق ممفيس ديباي رقما قياسيا جديدا في التهديف مع هولندا بعدما ضمنت ثنائيته إفلات منتخب بلاده من مفاجأة غير سارة والفوز 3-2 خارج أرضه على ليتوانيا ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم اليوم الأحد.

ورفع ديباي (31 عاما) رصيده من الأهداف مع منتخب بلاده إلى 52 هدفا ليتجاوز الرقم القياسي السابق المسجل باسم روبن فان بيرسي ويضع هولندا في صدارة المجموعة السابعة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات متقدمة بفارق ثلاث نقاط عن بولندا التي تستضيف فنلندا في وقت لاحق من اليوم.

وضع ديباي هولندا في المقدمة في الدقيقة 11، مع سعى الفريق لتجاوز خيبة الأمل التي تعرض لها بعد التعادل 1-1 على أرضه أمام بولندا في روتردام يوم الخميس الماضي، إذ سدد الكرة في المرمى من مسافة قريبة بعد أن استخلص كودي خاكبو تمريرة وارسلها لديباي ليسجل الأخير ويرفعه زملاؤه على أكتافهم احتفالا بالهدف.

وسجل لاعب خط الوسط كوينتن تيمبر هدفه الدولي الأول ليضاعف المنتخب الهولندي تقدمه في الدقيقة 33 ويبدو في طريقه لتحقيق فوز سهل.

لكن ليتوانيا سجلت هدفين في غضون سبع دقائق لتعادل النتيجة بحلول نهاية الشوط الأول في تحول مفاجئ.

فقد نجح قائد المنتخب المضيف جوستاس لاسيكاس في القيام بعدة مرواغات من داخل نصف ملعب فريقه، ليتمكن من ضرب الدفاع الهولندي لتنتهي الكرة إلى هدف في الدقيقة 36 سجله جفيداس جينيتيس.

ثم أرسل جينيتيس ركلة حرة في الدقيقة 43 ليحولها إدفيناس جيرديفينيس برأسه في المرمى بعد أن ارتقى بسهولة فوق خاكبو.

وانتعشت آمال هولندا في الدقيقة 64 عندما ارتقى ديباي ببراعة ليحول تمريرة عرضية من دينزل دومفريس بضربة رأس قوية في المرمى من الجهة اليمنى ويضمن لمنتخب بلاده ثلاث نقاط ثمينة بينما تسعى هولندا للحصول على مكان في نهائيات العام المقبل في أمريكا الشمالية.