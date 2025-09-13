السبت 21 ربيع الأول 1447 ﻫ - 13 سبتمبر 2025 |
ثنائية زوبيمندي تقود أرسنال لفوز مريح 3-صفر على فورست

منذ 7 دقائق
نادي أرسنال

أحرز مارتن زوبيمندي هدفين وأضاف ڤيكتور يوكريش هدفا آخر ليمنحا أرسنال فوزا مريحا 3-صفر على ضيفه نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت، ليلحق النادي اللندني الهزيمة بأنجي بوستيكوجلو في أول مباراة له كمدرب لفورست.

وسجل لاعب الوسط الإسباني زوبيمندي الهدف الأول لأرسنال بتسديدة مباشرة مذهلة في الدقيقة 32 ليتوج الشوط الأول المهيمن لأصحاب الأرض رغم أن القائد مارتن أوديجارد اضطر للخروج مصابا بعد سقوطه بقوة على كتفه الأيمن.

وضاعف أرسنال تقدمه في غضون دقيقة واحدة بعد الاستراحة، عندما استغل إبريتشي إيزي خطأ دفاعيا من البديل نيكولو سافونا ليرسل تمريرة عرضية متقنة حولها يوكريش بسهولة للمرمى ليحرز هدفه الثالث هذا الموسم.

وكانت المباراة قريبة من الحسم عندما سجل زوبيمندي هدفه الشحصي الثاني والثالث لأرسنال في الدقيقة 79 بضربة رأس سهلة بعد تمريرة عرضية من لياندرو تروسار، مما دفع جماهير أرسنال للهتاف بسعادة تجاه بوستيكوجلو، المدرب السابق لغريمهم اللدود توتنهام هوتسبير.

    المصدر :
  • رويترز

