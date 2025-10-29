ثنائية شالهان أوغلو تقود إنتر للفوز 3-صفر على فيورنتينا المتعثر

حقق إنتر ميلان فوزا مريحا 3-صفر على أرضه أمام فيورنتينا المتعثر اليوم الأربعاء، إذ سجل هاكان شالهان أوغلو هدفين ليحافظ الفريق على صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

ويضمن الفوز لإنتر الإبقاء على الفارق مع نابولي وروما، ثنائي الصدارة الذي يملك 21 نقطة لكل منهما، بينما يحتل إنتر المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، وهو نفس رصيد النقاط الذي يملكه ميلان.

وعانى فيورنتينا، على الجانب الآخر، من موسم أقل بكثير من التوقعات، إذ يقع الآن داخل منطقة الهبوط في المركز 19 بأربع نقاط، وهو المركز الذي وضع المدرب ستيفانو بيولي تحت ضغوط متزايدة.

سيطر إنتر ميلان على معظم فترات المباراة، لكن حارس مرمى فيورنتينا ديفيد دي خيا تصدى لعدة فرص، وقدم سلسلة من التصديات الرائعة ليحافظ على التعادل في النتيجة طوال معظم أوقات المباراة.

لكن الحارس الإسباني فشل في النهاية في الحفاظ على نظافة شباكه ليتلقى هدفا في الدقيقة 66 عندما استلم شالهان أوغلو الكرة من خارج منطقة الجزاء وأطلق تسديدة متقنة بالقدم اليمنى في الزاوية السفلى للمرمى ليمنح إنتر التقدم.

وبعدها بخمس دقائق فقط، استعرض بيتر سوتشيتش مهاراته، حيث راوغ دفاع فيورنتينا داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد من مسافة قريبة في المرمى ليضاعف تقدم أصحاب الأرض.

وتحولت آمال فيورنتينا المبكرة في تحقيق نتيجة قوية إلى كابوس، وبلغ ذروته عندما تلقى ماتيا فيتي البطاقة الصفراء الثانية بسبب تدخله على أنجي يوان بوني داخل منطقة الجزاء. ولم يرتكب المتخصص في ركلات الجزاء شالهان أوغلو أي خطأ من علامة الجزاء ليجعل النتيجة 3-صفر لإنتر قبل أربع دقائق من النهاية.