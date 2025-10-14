ثنائية عمورة تقود الجزائر لختام رائع لمشوارها في تصفيات كأس العالم

قلب منتخب الجزائر المتأهل بالفعل لكأس العالم 2026 لكرة القدم الطاولة على ضيفه منتخب أوغندا في تيزي وزو ليفوز 2-1 في ختام رائع لمشواره بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للنهائيات المقررة في أمريكا الشمالية العام المقبل.

دخل منتخب أوغندا اللقاء بقوة وتقدم بعد ست دقائق فقط حين استغل ستيفن موكوالا خطأ فادحا من هشام بوداوي قبل أن يتوغل ويسدد بقوة في شباك الحارس لوكا زيدان وسط دهشة الجمهور الغفير الحاضر في الملعب.

ورفض الحكم في الدقيقة 31 احتساب هدف للجزائر سجله المدافع عيسى ماندي بسبب وجود تسلل.

ودخل منتخب الجزائر الشوط الثاني بعزيمة قوية لتعويض التأخر لكن لحظة الفرج جاءت متأخرة في الدقيقة 81 من ركلة جزاء سددها بنجاح المهاجم محمد أمين عمورة ليعادل النتيجة.

وواصلت الجزائر الضغط حتى الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني حين احتسب الحكم ركلة جزاء ثانية ترجمها نفس اللاعب عمورة إلى هدف الفوز.

وانفرد عمورة بصدارة هدافي التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بعد تسجيل ثنائية اليوم برصيد عشرة أهداف.

وتجاوز مهاجم فولفسبورج الألماني الدولي المصري محمد صلاح الذي توقف رصيده عند تسعة أهداف.