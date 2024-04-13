ثنائية غريزمان تقود أتلتيكو مدريد للفوز 3-1 على جيرونا في الدوري الإسباني

سجل أنطوان غريزمان ثنائية مهمة ليقود أتلتيكو مدريد لتحقيق انتصار مثير بنتيجة 3-1 على جيرونا في مباراة بين الفرق المتصدرة في الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم السبت 13 نيسان/أبريل 2024، حيث استطاع أتلتيكو تحويل تأخره بهدف إلى فوز مستحق بفضل تألق جريزمان وأداء قوي من الفريق بأكمله.

وسجل أرتيم دوفبيك هداف الدوري هدفه 17 هذا الموسم إثر هجمة مرتدة ليفتتح أهداف جيرونا في الدقيقة الرابعة لكن أتليتيكو تعادل بهدف جريزمان من ركلة جزاء في الدقيقة 34.

وتقدم أتليتيكو عبر هدف من ضربة رأس لأنخيل كوريا في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول ثم أضاف جريزمان الهدف الثاني له والثالث لفريقه بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني بتسديدة من مسافة قريبة تجاوزت حارس جيرونا؟

ورفع أتليتيكو مدريد صاحب المركز الرابع رصيده إلى 61 نقطة بفارق أربع نقاط خلف جيرونا صاحب المركز الثالث.

ويحتل برشلونة، الذي يزور ملعب قادش في وقت لاحق اليوم، المركز الثاني برصيد 67 نقطة بينما يتصدر ريال مدريد المسابقة برصيد 75 نقطة.