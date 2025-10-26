الأحد 4 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 26 أكتوبر 2025 |
ثنائية فان دي فين تقود توتنهام للفوز على إيفرتون

توتنهام الإنجليزي

سجل ميكي فان دي فين لاعب توتنهام هوتسبير هدفين من ضربتي رأس ليساعد فريقه على الفوز 3-صفر على مضيفه إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد ليصبح الفريق الزائر أول فريق يفوز على الاستاد الجديد للنادي الواقع في مرسيسايد.

وبدأ توتنهام المباراة بشكل سيء لكنه نجح في التقدم في الدقيقة 19 عندما حول المدافع الهولندي فان دي فين الكرة برأسه في الشباك من على خط المرمى بعد ركلة ركنية.

واعتقد جيك أوبراين أنه سجل هدف التعادل بعد ذلك بوقت قصير، لكن ضربة رأس قوية منه لم تحتسب بسبب مخالفة ضد حارس مرمى توتنهام جوليلمو فيكاريو.

وضاعف فان دي فين تقدم توتنهام بضربة رأس أخرى من مسافة قريبة من ركلة ركنية أخرى في الوقت بدل الضائع للشوط الأول ليترك إيفرتون في مهمة صعبة للغاية.

وأنقذ فيكاريو عدة فرص رائعة في الشوط الثاني ليحافظ توتنهام على تقدمه وسجل البديل بابي ماتار سار الهدف الثالث في اللحظات الأخيرة ليضمن الفوز الذي رفع توتنهام إلى المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة من تسع مباريات.

ويحتل إيفرتون المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة.

