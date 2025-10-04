الأحد 12 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 5 أكتوبر 2025 |
ثنائية فينيسيوس تقود ريال للفوز 3-1 على فياريال

فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد يحتفل بتسجيل الهدف الأول في مرمى سالزبورغ. رويترز

سجل فينيسيوس جونيور هدفين وأضاف كيليان مبابي هدفا في الدقائق الأخيرة ليقودا ريال مدريد للفوز 3-1 على فياريال بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.

ويتصدر ريال مدريد الترتيب برصيد 21 نقطة، متقدما بنقطتين على برشلونة الذي يواجه إشبيلية غدا الأحد. ويحتل فياريال في المركز الثالث برصيد 16 نقطة.

وبعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، احتاج ريال مدريد إلى ما يزيد قليلا على 90 ثانية بعد الاستراحة لافتتاح التسجيل، إذ وصلت الكرة إلى فينيسيوس على الجانب الأيسر، وتوجه إلى منطقة الجزاء، وسدد كرة من زاوية ضيقة ارتطمت بسانتي كوميسانا لاعب وسط فياريال إلى داخل الشباك.

وضاعف لاعب الوسط البرازيلي النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 69، بعدما أسقطه رافائيل مارين داخل المنطقة.

وبعد أربع دقائق فقط، قلص جيورج ميكاوتادزي الفارق بتسديدة منخفضة من حافة منطقة الجزاء.

واستمرت الإثارة في الدقيقة 77 عندما طُرد سانتياجو مورينو مدافع فياريال بعد حصوله على الإنذار الثاني بعد تدخله على فينيسيوس.

وحسم مبابي الفوز في الدقيقة 80 بعد أن اخترق براهيم دياز ومرر الكرة إليه ليسجل الهدف الثالث.

