ثنائية كين تقود بايرن ميونيخ للفوز 5-1 على بافوس بدوري الأبطال

سجل المهاجم هاري كين هدفين في فوز بايرن ميونيخ 5-1 على مضيفه بافوس اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ليواصل تألقه التهديفي هذا الموسم إذ رفع رصيده إلى 20 هدفا مع ناديه ومنتخب بلاده.

وسجل كين، الذي سدد كرة اصطدمت بإطار المرمى في الشوط الأول، أربعة أهداف في مباراتين بدوري الأبطال هذا الموسم.

وافتتح كين التسجيل للضيوف في الدقيقة 15 بتسديدة من مسافة قريبة، ثم سجل هدفه الثاني في الدقيقة 35، رافعا رصيده إلى 102 هدف مع بايرن في كل المسابقات.

وسجل كين (32 عاما) هدفين أيضا في فوز بايرن 4-صفر على فيردر بريمن يوم الجمعة، ضمن إجمالي عشرة أهداف أحرزها لبايرن في خمس مباريات بالدوري حتى الآن.

وبعد تقدم بايرن بهدف كين الأول، أضاف رافائيل جيريرو الهدف الثاني في الدقيقة 21 بعد تبادل الكرة مع نيكولاس جاكسون، قبل أن يسجل الأخير، المعار من تشيلسي، الهدف الثالث بعدها بعشر دقائق إثر تمريرة من مايكل أوليس.

وبعد الهدف الثاني لكين، قلص بافوس الفارق عبر تسديدة مذهلة من ميسلاف أورسيتش في شباك الحارس مانويل نوير الذي خاض اليوم المباراة 152 له في البطولة مشاركا في المركز الخامس في قائمة الأكثر خوضا للمباريات في تاريخها.

لكن بايرن، الذي يخوض مباراته المقبلة في البطولة أمام كلوب بروج في 22 أكتوبر تشرين الأول، أضاف هدفا خامسا عن طريق أوليس في الدقيقة 69.

وكاد بايرن أن ينهي المباراة فائزا بعدد أكبر من الأهداف لكن القائم تصدى للكرة مرتين في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي شهدت ثاني انتصار لبايرن في البطولة.