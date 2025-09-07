ثنائية لكل من دي بروين ودوكو في فوز ساحق لبلجيكا بسداسية على كازاخستان

أكد كيفن دي بروين تألقه مع منتخب بلجيكا بهدف مذهل كسر به حالة الجمود ليضع فريقه على طريق الفوز الساحق بسداسية دون رد على كازاخستان في تصفيات كأس العالم لكرة القدم اليوم الأحد.

وكان منتخب بلجيكا في طريقه لليلة محبطة على أرضه قبل هدف دي بروين في الدقيقة 42، لكن بعد ذلك تمكنوا من تحقيق فوز مريح بعد أن سجل كل من دي بروين وجيريمي دوكو هدفين.

وتملك بلجيكا عشر نقاط من أربع مباريات في المجموعة العاشرة متقدمة على ويلز بفارق الأهداف لكنها تتأخر بنقطة عن مقدونيا الشمالية المتصدرة التي فازت على ليختنشتاين 5-صفر في وقت سابق اليوم.

ولعبت مقدونيا الشمالية وويلز خمس مباريات لكل منهما.

ويتأهل متصدر المجموعة مباشرة إلى كأس العالم العام المقبل بينما يخوض صاحب المركز الثاني الملحق.