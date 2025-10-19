ثنائية لياو تضع ميلان في الصدارة بفوزه 2-1 على فيورنتينا

سجل رافائيل لياو هدفين ليقود ميلان إلى فوز مثير 2-1 على فيورنتينا بعدما كان متأخرا على ملعب سان سيرو اليوم الأحد ليتقدم الفريق لصدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

واستغل ميلان تعثر منافسيه على اللقب، إذ خسر نابولي 1-صفر أمام تورينو، وسقط روما على ملعبه بنفس النتيجة أمام إنتر أمس السبت، ليرتدي لياو ثوب البطل في أول مشاركة أساسية له هذا الموسم.

وقال لياو لمنصة دازون “عملنا كفريق، كانت المباراة صعبة ولم نصنع العديد من الفرص، لكن بمجرد أن سجلنا الهدف الأول، ظهر الفريق بشكل أفضل”.

وتقدم فيورنتينا بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني، عندما وضع روبن جوسينس الكرة في الشباك بعدما فشل دفاع ميلان في إبعاد ضربة رأس من لوكا رانييري.

وأدرك لياو التعادل بعدها بثماني دقائق بتسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك ديفيد دي خيا.

وأضاف المهاجم البرتغالي الهدف الثاني من ركلة جزاء قبل أربع دقائق من النهاية احتسبت بعد مخالفة من فابيانو باريسي على المهاجم سانتياجو خيمينيز.

ورفع ميلان رصيده إلى 16 نقطة، متقدما بنقطة واحدة على الثلاثي إنتر ونابولي وروما.

أما فيورنتينا، بقيادة المدرب السابق لميلان ستيفانو بيولي، فما زال يبحث عن فوزه الأول هذا الموسم ويحتل المركز 18 وله ثلاث نقاط.