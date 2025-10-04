السبت 12 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 4 أكتوبر 2025 |
ثنائية ماونت وشيشكو تمنح مانشستر يونايتد الفوز على سندرلاند

لاعبو مانشستر يونايتد

لاعبو مانشستر يونايتد (رويترز)

حقق مانشستر يونايتد فوزا مريحا نادريا على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت بعدما حسمت ثنائية ميسون ماونت وبنيامين شيشكو الفوز 2-صفر على سندرلاند.

ومع تزايد الضغوط على المدرب روبن أموريم بعد بداية مخيبة للآمال للموسم، نجح ماونت في تهدئة الأعصاب في أولد ترافورد بهدف مبكر رائع ليفتتح التسجيل.

وواصل يونايتد هيمنته ليضطر روبن روفس حارس مرمى سندرلاند لمنع برونو فرنانديز من إضافة الهدف الثاني الرائع قبل أن يسجل شيشكو هدفه الأول في أولد ترافورد بعد 31 دقيقة.

وحصل سندرلاند على ركلة جزاء قرب نهاية الشوط الأول، لكن الحكم تراجع في قراره بعد تدخل حكم الفيديو المساعد، لكن الفريق الزائر لم يشكل أي تهديد حقيقي بعد الاستراحة ليحقق يونايتد فوزه الثالث على أرضه في الدوري هذا الموسم.

    المصدر :
  • رويترز

