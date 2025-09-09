ثنائية محمد توري تقود أستراليا للفوز 3-1 على نيوزيلندا وديا

‭ ‬سجل المهاجم الصاعد محمد توري هدفين في خط هجوم جديد لأستراليا ليقودها للفوز 3-1 على نيوزيلندا وديا في أوكلاند الثلاثاء لتكمل سلسلة انتصاراتها 2-صفر في لقاءات المنتخبين.

وفي خط هجوم يضم الشاب نيستوري إيرانكوندا، سجل توري (21 عاما) هدفه الدولي الأول بعد هجمة مرتدة في الدقيقة 34 قبل أن يضيف هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 60 بتسديدة قوية بقدمه اليسرى.

واستغل إيرانكوندا مهاجم واتفورد أيضا انضمامه للفريق للمشاركة في مواجهة نيوزيلندا بهدف في الدقيقة 54، إذ أظهر منتخب أستراليا قوته ضد جاره المصنف 82 عالميا أمام جماهير بلغ عددها 18213 متفرجا في ملعب ماونت سمارت.

وقال المدافع أليساندرو سيركاتي (21 عاما) والذي منحه المدرب توني بوبوفيتش شارة القيادة “في الشوط الثاني، كانت كل هجمة سنحت لنا خطيرة للغاية. كانت لديهم بعض الثغرات، وبعض الأخطاء. لذلك فمن المهم أن نخاطر قليلا بلعب الكرة من الخلف”.

وبعد خسارتها 1-صفر في المباراة الافتتاحية في لقاءات الفريقين الودية في كانبيرا، أنهت نيوزيلندا غيابها عن الأهداف لمدة 15 عاما ضد أستراليا عندما وجد المهاجم والقائد كريس وود المساحة وسجل هدفا بعد ثلاث دقائق من هدف إيرانكوندا.

لكن توري أنهى انتفاضة نيوزيلندا عندما سجل هدفه الثاني بعدما راوغ فين سورمان مدافع نيوزيلندا وأطلق تسديدة بقدمه اليسرى في الزاوية البعيدة للمرمى.

وبعد دقيقتين، اعتقد توري أنه أحرز هدفه الشخصي الثالث عندما حول تمريرة لويس ميلر إلى داخل الشباك لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بداعي التسلل.