ثنائية ميرينو تقود إسبانيا للفوز 4-صفر على بلغاريا بتصفيات كأس العالم

منذ 10 دقائق
لاعب الوسط الإسباني ميكل ميرينو

سجل ميكل ميرينو هدفين ساعد بهما إسبانيا في الفوز 4-صفر على بلغاريا اليوم الثلاثاء لتواصل انطلاقتها المثالية في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 وتقترب من حسم التأهل للبطولة المقررة في أمريكا الشمالية.

وافتتح ميرينو التسجيل بضربة رأس في الدقيقة 35 وضاعف تقدم إسبانيا في الدقيقة 56 بضربة رأس أخرى.

وازدادت الأمور سوءا بالنسبة لبلغاريا في الدقيقة 79 عندما حول المدافع أتاناس تشيرنيف كرة عرضية بالخطأ إلى داخل مرمى منتخب بلاده.

واختتم ميكل أويارزابال التسجيل بالهدف الرابع لإسبانيا في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء احتسبها الحكم بداعي تعرض ميرينو لعرقلة داخل المنطقة.

ورفعت إسبانيا، التي يدربها لويس دي لا فوينتي، رصيدها في صدارة المجموعة الخامسة إلى 12 نقطة من أربع مباريات سجلت خلالها 15 هدفا ولم تستقبل أي هدف.

وتحتل تركيا المركز الثاني برصيد تسع نقاط وتليها جورجيا بثلاث نقاط، بينما تتذيل بلغاريا المجموعة بعد تعرضها للهزيمة الرابعة على التوالي.

    المصدر :
  • رويترز

