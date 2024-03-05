ثنائية "هاري كين" تقود بايرن إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

سجل هاري كين هداف بايرن ميونيخ هدفا في كل شوط ليقود الفريق الألماني للفوز 3-صفر على ضيفه لاتسيو الإيطالي (الثلاثاء 5-3-2024) والتأهل إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتفوق الفريق البافاري 3-1 في مجموع المباراتين لتنتعش آمال جماهير الفريق في المنافسة على اللقب.

ومنح كين التقدم لبايرن بضربة رأس في الدقيقة 38 ليعادل انتصار لاتسيو 1-صفر في مباراة الذهاب وسجل الهدف الثالث في اللقاء بعد كرة مرتدة في الدقيقة 66.

وقال المهاجم كين “هذه أمسية مثالية بالنسبة لنا. مباراة كبيرة. تأخرنا 1-صفر في الذهاب ومن الواضح أنها لحظة كبيرة في موسمنا. كان الأداء رائعا”.

وأضاف الإنجليزي الذي سجل ستة أهداف في دوري الأبطال هذا الموسم بالإضافة إلى 27 هدفا في الدوري الألماني “بالطبع يتعين علينا التحسن. لكن مثل هذه الأمسيات تغير الموسم حقا.

“فخور بالفريق وعلينا الحفاظ على هذا النسق”.

وسجل توماس مولر هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الأول ليجعل النتيجة 2-صفر.

ويمنح الفوز راحة فورية للمدرب توماس توخيل وفريقه الذي فاز مرة واحدة فقط في آخر خمس مباريات في جميع المسابقات قبل مباراة اليوم ويتأخر حاليا بفارق عشر نقاط عن متصدر الدوري الألماني.

وتمكن لاتسيو، الذي سعى لبلوغ دور الثمانية لأول مرة منذ 24 عاما، من الصمود لمدة نصف ساعة ولم يجد سبيلا للعودة إلى المباراة بمجرد تقدم بايرن.

ولجأ لاتسيو للدفاع منذ البداية وانتظر اختراق دفاع الألمان من الهجمات المرتدة.

وكانت ضربة رأس تشيرو إيموبيلي هي أفضل فرصة للفريق الإيطالي لكنها ذهبت بعيدا عن المرمى قبل دقيقة واحدة من تسجيل كين لأول هدف له في مراحل خروج المغلوب في المسابقة منذ خمس سنوات بضربة رأس من الوضع طائرا.

وكاد جمال موسيالا أن يضيف الهدف الثاني لكن تسديدته مرت بجوار المرمى قبل أن يسجل مولر بضربة رأس بعد تسديدة مباشرة رائعة من ماتياس دي ليخت في الوقت بدل الضائع.

وسجل كين، الذي أصبح لديه 27 هدفا في دوري الأبطال ليكون وين روني الإنجليزي الوحيد الذي سجل أكثر منه في المسابقة بواقع 30 هدفا، الهدف الثالث الذي أنهى آمال لاتسيو في الدقيقة 68 بعد تسديدة من ليروي ساني ارتدت إليه.

وبلغ بايرن دور الثمانية 12 مرة، على الأقل، في آخر 13 موسما.