ثنائية هويلوند تقود نابولي للفوز 2-1 على سبورتنغ

منذ ساعة واحدة
راسموس هويلوند

راسموس هويلوند (رويترز)

سجل راسموس هويلوند مهاجم نابولي هدفين ليمنح فريقه الفوز 2-1 على ضيفه سبورتنغ لشبونة اليوم الأربعاء ليفتتح الفريق الإيطالي رصيده من النقاط بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم.

وبعد بداية هادئة في ملعب دييجو أرماندو مارادونا، تقدم نابولي في الدقيقة 36 بهجمة مرتدة حاسمة قادها كيفن دي بروين وسددها هويلوند في الشباك.

وأدرك سبورتنغ التعادل من ركلة جزاء نفذها لويس سواريز في الدقيقة 62 لكن دي بروين وهويلوند تعاونا مجددا في هدف الفوز لنابولي قبل 11 دقيقة من النهاية.

وكان نابولي قد خسر مباراته الافتتاحية 2-صفر أمام مانشستر سيتي، بينما بدأ النادي البرتغالي مشواره بالفوز 4-1 على كيرات.

    المصدر :
  • رويترز

