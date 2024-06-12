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ثنائي النجوم.. نادال وألكاراز يتحدان في أولمبياد باريس 2024

منذ 21 دقيقة
رافائيل نادال مع كارلوس ألكاراز

رافائيل نادال مع كارلوس ألكاراز

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قال الاتحاد الإسباني للتنس اليوم الأربعاء إن رافائيل نادال وكارلوس ألكاراز سيشكلان ثنائيا لتمثيل بلادهما في منافسات الزوجي في أولمبياد باريس 2024.

وأحرز نادال ذهبية في أولمبياد 2008 بينما ستشهد دورة باريس 2024 أول مشاركة أولمبية لألكاراز الذي سيعود إلى ملاعب رولان جاروس التي توج فيها بلقب بطولة فرنسا المفتوحة يوم الأحد الماضي.

وكانت مشاركة نادال غير محسومة نظرا لغياب المتوج بلقب فرنسا المفتوحة 14 مرة عن أفضل مستوياته بعد معاناة من الإصابات لكن ديفيد فيرير مدرب الفريق الإسباني قال إن نادال (38 عاما) سيلعب إلى جانب ألكاراز (21 عاما).

وقال فيرير للصحفيين “الثنائي الذي أعتقد أن الجميع يعرفونه ويتمنونه هو كارلوس ألكاراز ورافائيل نادال، ولم يتم حسم القرار بشأن الثنائي الآخر بعد، فلم يتأكد الأمر بنسبة 100 في المئة.

“سننتظر شيئا ما قبل الإعلان عن هذا. لكن رافائيل وكارلوس سيلعبان معا في باريس”.

واختير ضمن الفريق الإسباني أيضا بابلو كارينو بوستا وأليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا وكذلك مارسيل جرانوييرس الذي يحتل المركز الثاني في التصنيف العالمي لفئة الزوجي.

وتقام منافسات أولمبياد باريس في الفترة ما بين 26 يوليو تموز و11 من أغسطس آب.

    المصدر :
  • رويترز

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