جائزة فرنسا الكبرى للدراجات النارية تشهد أعلى حضور جماهيري بالمسابقة

– قال منظمو بطولة العالم للدراجات النارية اليوم الاثنين إن جائزة فرنسا الكبرى لعام 2024 شهدت أعلى حضور جماهيري على الإطلاق في المسابقة بواقع 297471 شخصا في لومان أمس الأحد.

وحطمت جائزة فرنسا الكبرى، وهو السباق رقم 1000 في بطولة العالم للدراجات النارية، الرقم القياسي لعدد الحضور الجماهيري الذي سجلته العام الماضي والذي بلغ 278805 مشجعين، إذ فاز خورخي مارتن بسباقه الثاني هذا الموسم.

وقال كارميلو إزبيليتا، الرئيس التنفيذي لشركة دورنا سبورتس المالكة للحقوق التجارية للبطولة “بعد أن سجل سباق لومان رقما قياسيا جديدا للحضور على مر العصور الموسم الماضي، كان المعيار مرتفعا لكن جائزة فرنسا الكبرى 2024 حققت ما كان منتظرا.

“هذا دليل على سباقات الدراجات النارية تناسب الجميع… شكرا لومان على مشاركة شغفكم المذهل معنا”.