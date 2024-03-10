جائزة قطر الكبرى: بانيايا يحصد اللقب العالمي الثالث

استهل الإيطالي فرانتشيسكو بيكو بانيايا (دوكاتي) بطل العالم في العامين الأخيرين موسمه بإحراز المركز الأول في جائزة قطر الكبرى، الجولة الأولى من بطولة العالم للدراجات النارية فئة “موتو جي بي”، الأحد على حلبة لوسيل.

ونجح بانيانا الساعي إلى اللقب العالمي الثالث في مسيرته الاحترافية وتوالياً في الفوز بالسباق الأول في موسم الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للبطولة العالمية، بعدما انطلق من المركز الخامس حيث انتزع الصدارة منذ اللفة الرابعة وأنهاه أمام الجنوب أفريقي براد بيندر (كاي تي إم) والإسباني خورخي مارتن (دوكاتي-براماك).

وقال بانيايا الذي احتل المركز الرابع خلف مارتن في سباق السرعة السبت: “كنا نعرف إمكاناتنا، وحاولنا بذل قصارى جهدنا بالأمس، لكننا غيرنا الإعداد، اليوم كان مختلفاً تماما”.

من جهته، قال بيندر: “كنا نعلم أن السباق سيكون صعباً، حاولت الاقتراب كثيراً من “بيكو” (بانيايا) لكنه قام بعمل خيالي، ولم يرتكب أي خطأ”.

أما مارتن الذي حصل على المركز الأول بعد لفة قياسية في التصفيات، فكان سعيداً جداً بما قدمه في حلبة لوسيل الدولية.

وقال: “الفوز بالأمس والمركز الثالث اليوم، لقد حصلت على الكثير من النقاط خلال عطلة نهاية الأسبوع لذلك أنا سعيد”.

وحلّ الإسباني مارك ماركيز، بطل العالم ست مرات، في المركز الرابع في أول جائزة كبرى له مع فريق دوكاتي-غريزيني.

وانضم ماركيز إلى صفوف الفريق الإيطالي بعد أحد عشر موسماً مع هوندا، طوال مسيرته في بطولة الدراجات النارية.