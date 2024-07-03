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جاردنر يحل محل رينز المصاب في فريق ياماها بسباق ألمانيا

منذ 54 ثانية
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قال فريق ياماها المنافس في بطولة العالم للدراجات النارية اليوم الأربعاء: “إن الأسترالي ريمي جاردنر (26 عاما) نجل وين بطل العالم 1987 سيشارك في سباق ألمانيا مطلع الأسبوع المقبل بديلا للإسباني المصاب أليكس رينز”.

وخضع رينز لجراحة في معصمه الأيمن وكاحله يوم الاثنين بعد تعرضه لحادث في بداية سباق هولندا وسيغيب حتى سباق جائزة بريطانيا الكبرى في سيلفرستون في الرابع من أغسطس آب.

وسينضم جاردنر، بطل الفئة الثانية في بطولة العالم للدراجات النارية 2021، إلى الفرنسي فابيو كوارتارارو في تشكيلة فريق المصنع لسباق ألمانيا.

وقال جاردنر “أنا متحمس جدا لهذا التحدي. ستكون فرصة رائعة للتعلم”.

    المصدر :
  • رويترز

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