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جاكبو ومالين يقودان هولندا لدور الثمانية لبطولة أوروبا على حساب رومانيا

منذ 41 دقيقة
كودي جاكبو

كودي جاكبو

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سجل كودي جاكبو هدفا وقدم تمريرة حاسمة لزميله دونييل مالين ليقودا هولندا لبلوغ دور الثمانية لبطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بعد الفوز 3-صفر على رومانيا إذ أحرز مهاجم ليفربول هدفه الثالث في المسابقة المقامة بألمانيا اليوم الثلاثاء.

وتلعب هولندا في الدور المقبل مع الفائز بين النمسا وتركيا.

وتعرض المنتخب الهولندي لانتقادات من وسائل إعلام محلية وجماهيره بسبب الأداء الدفاعي والخسارة 3-2 أمام النمسا في آخر مباراة بدور المجموعات، لكنه انتفض وفرض سيطرته أمام رومانيا ليبلغ دور الثمانية في البطولة لأول مرة منذ عام 2008.

ومنح جاكبو التقدم لهولندا بعد 20 دقيقة بعدما أطلق تسديدة منخفضة استقرت في الزاوية الضيقة لحارس رومانيا فلوريان نيتا.

وقبل النهاية، مر جاكبو من مدافعي رومانيا وأطلق تمريرة عرضية لزميله مالين الذي حول الكرة بسهولة نحو الشباك.

وعاد البديل مالين واختتم أهداف هولندا بعد مجهود فردي عقب الانطلاق في هجمة مرتدة.

واستحوذت هولندا على الكرة، واصطدمت ضربة رأس القائد فيرجيل فان دايك بالعارضة قبل أن يُلغى هدفا للمهاجم جاكبو بداعي التسلل.

    المصدر :
  • رويترز

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