جاكسون تحقق ثنائية سباقات السرعة بالتصفيات الأولمبية في جاميكا

أكملت شيريكا جاكسون ثنائية سباقات السرعة في اليوم الأخير من التصفيات الأولمبية الجاميكية بفوزها بسباق 200 متر للسيدات أمس الأحد بينما سجلت أكيرا نوجنت رقما قياسيا وطنيا في طريقها للفوز بسباق 100 حواجز.

وأنهت جاكسون، بطلة العالم مرتين في سباق 200 متر، السباق بزمن قدره 22.29 ثانية، في أفضل أداء لها هذا العام بينما جاءت لانا-تافا توماس (22.34 ثانية) في المركز الثاني ونيشا بيرجر في المركز الثالث (22.39 ثانية).

وقالت الفائزة ببرونزية سباق 100 متر في أولمبياد طوكيو لرويترز “سعيدة للغاية بالطريقة التي سار بها الموسم. قدمت أفضل أداء هذا الموسم أول أمس وعدت وقدمت أفضل رقم في الموسم أمس، لذلك أنا سعيدة بالتأكيد. سعيدة وبصحة جيدة، لقد حان وقت الأولمبياد”.

وسجلت نوجنت 12.28 ثانية لتتغلب على بطلة العالم مرتين دانييل وليامز (12.53 ثانية) فيما جاءت جانيك براون (12.61 ثانية) في المركز الثالث.

وقالت نوجنت إنها عملت على التحكم في سرعتها بين الحواجز قبل التصفيات.

وأضافت “هذا شيء وضعته لنفسي، إنه على مرآتي وعلى هاتفي، لذلك كنت أعرف أنني قادرة وطالما أنني أثق في العملية وبقيت قادرة على التدريب، فإن كل شيء سيتحقق في النهاية”.

وقالت “هناك سيدات رائعات أخريات سيأتين، لذلك فإن الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله هو التركيز علي نفسي. إنه أول عام كامل لي كمحترفة، لذلك فإن الأمر يتعلق فقط بإجراء بعض التعديلات من خلال أداء أفضل”.

وتدخلت أفضلية السبق الضوئي لحسم الفائز بسباق 110 حواجز للرجال، إذ فاز بطل ألعاب الكومنولث رشيد برودبل بزمن قدره 13.18 ثانية بفارق خمسة أجزاء من الألف من الثانية فقط عن أورلاندو بينيت.

وجاء حامل اللقب الأولمبي هانزل بارشمنت في المركز الثالث بزمن قدره 13.19 ثانية.

وفاز بريان ليفيل بسباق 200 متر للرجال مسجلا أفضل رقم شخصي له وهو 19.97 ثانية، يليه أندرو هدسون (20.02 ثانية) وجيفاري توماس (20.32 ثانية).

واحتفظت حاملة الرقم القياسي الوطني نيكيشا برايس بلقبها في سباق 400 متر بزمن 50.01 ثانية، فيما جاءت ستايسي آن وليامز في المركز الثاني بزمن 50.56 ثانية وجونيل برومفيلد في المركز الثالث بزمن 51.24 ثانية.