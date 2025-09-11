جانا يفوز بمرحلة الفردي ضد الساعة بسباق إسبانيا للدراجات

شق الإيطالي فيليبو جانا طريقه بقوة في الثلث الأخير من المرحلة المختصرة للفردي ضد الساعة ليفوز بالمرحلة 18 من سباق إسبانيا للدراجات في بلد الوليد اليوم الخميس فيما حصد جواو ألميدا، صاحب المركز الثالث في المرحلة، عشر ثوان إضافية في صراعه مع الدنمركي يوناس فينجارد متصدر الترتيب العام.

وكرر جانا المتخصص في سباقات ضد الساعة نجاحه الذي حققه قبل عامين في نفس المدينة، لكنه اضطر للانتظار لفترة طويلة ومؤلمة بعد أن احتل متسابق فريق إنيوس جريناديرز المركز الخامس منذ البداية، مسجلا زمنا قدره 13 دقيقة.

وبهدف ضمان حماية أكبر للمرحلة بعد الاضطرابات التي تسبب فيها المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين خلال سباق هذا العام، قرر منظمو السباق اختصار مسافة المرحلة إلى 12.2 كيلومتر بدلا من 27.2 كيلومتر في الأصل.

وقال جانا “من الواضح أن الأمر كان غريبا بعض الشيء مع الأخبار التي تحدثت عن تغيير مسافة المرحلة الليلة الماضية، ولكنني حاولت أن أبذل قصارى جهدي اليوم.

“أتمنى أن يكون هذا كافيا، نتمنى ذلك. إذا كان أحدهم أقوى مني، لقلت له ‭’‬حسنا‭’‬”.

ولم يكن أحد أقوى من جانا، رغم أن الأسترالي جاي فين (فريق الإمارات-إكس.آر.جي) كان قريبا، لينهي السباق متأخرا بفارق ثانية واحدة عن المتسابق الإيطالي ليحتل المركز الثاني، فيما حل زميله ألميدا ثالثا بفارق سبع ثوان أخرى خلفه، والآن بفارق 40 ثانية عن فينجارد.