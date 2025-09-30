الأربعاء 8 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 1 أكتوبر 2025 |
جريزمان يسجل هدفه رقم 200 في فوز أتليتيكو 5-1 على فرانكفورت

سجل أنطوان جريزمان هدفه رقم 200 بقميص أتليتيكو مدريد، ليساهم في تحقيق أول فوز للفريق في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم بنتيجة 5-1 على أينتراخت فرانكفورت اليوم الثلاثاء.

واحتاج أتليتيكو إلى أربع دقائق فقط لافتتاح التسجيل عبر جياكومو راسبادوري الذي استغل كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضاعف روبن لو نورماند النتيجة في الدقيقة 33 من ركلة ركنية.

ووصل جريزمان إلى إنجازه التاريخي بهدف من مسافة قريبة في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، واحتفل مرتديا قميصا يحمل الرقم “200” على ظهره.

وقلص فرانكفورت الفارق في الدقيقة 57 عبر تسديدة يوناتان بوركاردت التي غيرت اتجاهها، لكن جوليانو سيميوني أعاد الفارق في الدقيقة 70 بضربة رأس من ركلة ركنية، قبل أن يضيف خوليان ألفاريز الهدف الخامس في الدقيقة 82 من ركلة جزاء نفذها بمهارة بعد تدخل تقنية حكم الفيديو التي أكدت وجود لمسة يد على روبين كوخ.

    المصدر :
  • رويترز

