غريليش يقول مويز مدرب إيفرتون أعاد الابتسامة لوجهه

ربما يكون جاك غريليش لاعب إيفرتون قد غادر ملعب أنفيلد محبطا بعد الخسارة 2-1 أمام ليفربول اليوم السبت لكن الدولي الإنجليزي قال إنه استعاد شغفه لكرة القدم منذ انضمامه إلى إيفرتون على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي.

وأحدث غريليش تأثيرا كبيرا مع إيفرتون بأربع تمريرات حاسمة في أول خمس مباريات له.

وساهم في صناعة هدف فريقه الوحيد اليوم السبت إذ أرسل كرة عرضية هيأها إليمان ندياي إلى إدريسا جاي ليسددها في الشباك.

كما منع هدفا محققا في الشوط الثاني حين تصدى لرأسية إبراهيما كوناتي القوية بصدره.

وقال غريليش لشبكة تي.إن.تي سبورتس “أشكر (مدرب إيفرتون ديفيد مويز) على استعادة شغفي للعبة والاستيقاظ يوم المباراة والابتسامة على وجهي.

“الجماهير كانت رائعة معي أيضا”.

كما أشاد غريليش، الذي نال جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر أغسطس، بمدربه مويز لتعزيز بعض الجوانب التي تفوق مجرد التوجيه الخططي.

وقال “أعتقد أن المدرب قال عدة مرات إن الأمر لا يعود لي بل لجاك وهو ما اختلف معه أحيانا.

“لأنني جئت إلى هنا وكان جيدا جدا معي. أحببت تماما اللعب معه”.

ويأمل الجناح الأيسر، الذي لم يشارك كثيرا مع سيتي على مدار الموسمين الماضيين، في العودة إلى تشكيلة منتخب إنجلترا قبل كأس العالم 2026.

وكشف عن أن قراره بالانضمام إلى إيفرتون حسمه خلال مكالمة هاتفية مع مويز.

وقال “بمجرد أن تحدثت معه، عندما كنت في عطلة، عرفت أنني أريد المجيء واللعب معه”.

ورغم خسارة قمة مرسيسايد أمام متصدر الدوري، لا يزال غريليش متفائلا.

وقال اللاعب (30 عاما) “أريد أن آتي إلى هنا وأصنع الفارق في مثل هذه المباريات.

“لدينا مباريات مهمة قادمة، لذا نأمل أن نتمكن من العودة إلى المسار الصحيح”.

وبالنسبة لمشجعي إيفرتون، فإن عودة غريليش هي أكثر من مجرد قصة لاعب واحد، إنها رمز للأمل إذ خسر الفريق مباراتين فقط من أصل خمس مباريات في الدوري في بداية قوية لموسمه.

أما بالنسبة لغريليش، فهو تذكير لسبب حبه للعبة في المقام الأول.