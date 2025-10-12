الأحد 20 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 12 أكتوبر 2025 |
جزر فارو صاحبة المركز 136 عالمياً تصعق التشيك في تصفيات كأس العالم

منذ 36 دقيقة
منتخب التشيك

حققت جزر فارو، المصنفة 136 عالميا، فوزا مفاجئا 2-1 على جمهورية التشيك في تصفيات القارة الأوروبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 اليوم الأحد، بعدما سجل البديل مارتين أجنارسون هدفا قرب النهاية بعد دقيقة واحدة من مشاركته.

ويبلغ عدد سكان الأرخبيل الواقع في شمال المحيط الأطلسي 55 ألف نسمة. وفازت جزر فارو 4-صفر على الجبل الأسود يوم الخميس، وتحتل المركز الثالث متأخرة بفارق نقطة واحدة عن جمهورية التشيك صاحبة المركز الثاني في المجموعة 12، قبل جولة من النهاية.

ومنح هانوس سورنسين التقدم لجزر فارو مطلع الشوط الثاني، لكن آدم كارابيتس أدرك التعادل للفريق الزائر في الدقيقة 78.

وعقب ثلاث دقائق، انتزعت جزر فارو الفوز على التشيك، المصنفة 39، بعد خطأ دفاعي سمح لأجنارسون بالتسديد في الشباك الخالية.

وستسعى جزر فارو، التي فازت بأربع مباريات في تصفيات كأس عالم واحدة لأول مرة، الحفاظ على حلمها في التأهل للنهائيات لأول مرة عندما تحل ضيفة على كرواتيا متصدرة المجموعة يوم 14 نوفمبر تشرين الثاني.

ويتأهل متصدرو المجموعات مباشرة إلى كأس العالم، بينما يخوض الوصيف الملحق لبلوغ النهائيات.

    المصدر :
  • رويترز

