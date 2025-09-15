جلادباخ يقيل مدربه سيواني بعد بداية سيئة للموسم

أعلن نادي بروسيا مونشنجلادباخ، اليوم الاثنين، انفصاله عن مدربه جيراردو سيواني بعد أن أخفق الفريق الألماني في التسجيل في ثلاث مباريات بالدوري هذا الموسم وخسر على أرضه أمام فيردر بريمن 4-صفر.

ويحتل جلادباخ المركز السادس عشر بنقطة واحدة وتمتد سلسلة نتائجه السيئة إلى 10 مباريات في الدوري دون أي فوز منذ الموسم الماضي.

وقال رولاند فيركوس المدير الرياضي لجلادباخ في بيان “بعد مراجعة لبداية الموسم، توصلنا إلى استنتاج مفاده أنه يتعين علينا إجراء تغيير في منصب المدير الفني.

“بعد 10 مباريات في الدوري دون تحقيق أي فوز، فقدنا الثقة في إمكانية نجاح التغيير مع جيراردو”.

وتولى السويسري سيواني مسؤولية بطل ألمانيا خمس مرات في 2023. وسيحل محله بشكل مؤقت مدرب جلادباخ تحت 23 عاما يوجين بولانسكي.