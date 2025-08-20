جلاسنر: إيزي وجيهي أساسيان في ملحق دوري المؤتمر

سيلعب إبيريتشي إيزي ومارك جيهي لاعبا كريستال بالاس الإنجليزي أساسيين في ذهاب ملحق دوري المؤتمر لكرة القدم رغم الأنباء التي تربطهما بالانتقال من النادي اللندني.

ويسعى توتنهام هوتسبير للتعاقد مع المهاجم إيزي، بينما جذب زميله الدولي الإنجليزي جيهي اهتماما كبيرا من ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك اللاعبان في تعادل بالاس سلبيا مع تشيلسي في مباراتهما الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولا يمانع المدرب أوليفر جلاسنر إشراكهما أمام فريدريكستاد النرويجي غدا الخميس.

وسجل إيزي هدف الفوز في مرمى مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ليخوض بالاس أول مغامرة قارية، وإن كان ذلك في دوري المؤتمر وليس في الدوري الأوروبي، ولا يزال اللاعب محبوبا في غرفة الملابس ومع الجماهير.

وأبلغ جلاسنر الصحفيين اليوم الأربعاء “اللاعب يبذل قصارى جهده لأنه مرتبط بعقد. ليس علينا أن شكره كل يوم، فهو يحصل على بعض الجنيهات كل أسبوع.

“تفاجأ الكثيرون منكم من مشاركته هو ومارك (جيهي) أساسيين أمام تشيلسي، وقد تتفاجأون من مشاركتهما غدا كأساسيين، لكنهما ملتزمان مع الفريق.

“سيلعبان دورا حاسما ما داما هنا، فهما ملتزمان بالفريق. إذا غادرا، فهما يريدان المغادرة باعتبارهما لاعبين قدما قصارى جهدهما لكريستال بالاس”.

كما أشاد حارس المرمى دين هندرسون بعقلية زميليه في الفريق.

وقال “لاعبان رائعان. لا يزالان ملتزمين ومحترفين. لقد ظهر ذلك في مباراة تشيلسي. كانا رائعين في تلك المباراة. سيظلان ملتزمين طوال الوقت وسيكونان هناك لمساعدة الفريق. إنهما جزء منا في الوقت الحالي وسنواصل الاستمتاع بذلك”.