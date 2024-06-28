جمال لاعب إسبانيا ينجح في امتحانات المرحلة الثانوية

لم يهمل الأمين جمال (16 عاما) واجباته المدرسية خلال مشاركته مع إسبانيا في بطولة أوروبا لكرة القدم ومساعدة الفريق في بلوغ دور الستة، إذ أعلن جناح برشلونة اجتيازه لامتحانات المرحلة الثانوية.

وأصبح جمال، الذي حجز مكانه في التشكيلة الأساسية لبرشلونة وإسبانيا هذا الموسم، أصغر لاعب يشارك في بطولة أوروبا حين شارك في فوز بلاده على كرواتيا في مستهل مشوارها في المجموعة الثانية في وقت سابق من هذا الشهر.

ومن الواضح أن اللاعب الواعد بذل مجهودا كبيرا داخل وخارج الملعب.

وقال جمال لإذاعة (أوندا سيرو) الإسبانية “لقد اجتزت الامتحانات وحصلت على الشهادة. درجاتي الدراسية؟ رأيتها على الهاتف لأكون صادقا وكانت تشير إلى أنني قد نجحت لذلك أغلقت التطبيق واتصلت بوالدتي وأخبرتها”.

وتًعد إسبانيا أحد المرشحين للفوز باللقب بعد أن أصبحت الفريق الوحيد الذي فاز في جميع مبارياته الثلاث في دور المجموعات، بعدما تغلبت على إيطاليا حاملة اللقب وكرواتيا وألبانيا.

وستلعب إسبانيا مع جورجيا في دور الستة عشر وربما تواجه ألمانيا صاحبة الأرض في دور الثمانية.

وأضاف جمال “كل ما فعلناه في دور المجموعات سيكون بلا قيمة إذا أطاحت (جورجيا) بنا يوم الأحد. لعبنا ضدها بالفعل (في التصفيات)، لكننا نعلم أنها لن تكون نفس المباراة”.

وفي الوقت الذي تسعى فيها إسبانيا لحصد لقب أوروبا للمرة الرابعة والانفراد بالرقم القياسي، يأمل جمال في أن يتمكن الفريق من المضي قدما مع حلول عيد ميلاده 17 عشية المباراة النهائية.