جماهير "سبورتنغ" السعيدة تحتفل بتتويج فريقها بدوري البرتغال

شهدت العاصمة لشبونة في البرتغال ليلة حافلة بالفرح والاحتفالات، حيث تجمع الآلاف من مشجعي نادي سبورتنج للاحتفال بتتويج فريقهم بلقب الدوري البرتغالي لكرة القدم للمرة 12 في تاريخه.

واستمرت الاحتفالات حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حيث شهدت الشوارع فرحة وتفاعلًا كبيرًا من الجماهير المتواجدة للاحتفال بهذا الإنجاز الكبير لفريقهم.

وانتزع سبورتنج اللقب المحلي الليلة الماضية بعد هزيمة المنافس بنفيكا 2-صفر أمام فاماليكاو ما تسبب في زيادة الفارق الذي يتفوق به فريق الصدارة الذي يقوده المدرب روبن أموريم إلى ثماني نقاط قبل آخر جولتين من الموسم.

ومباشرة بعد هزيمة بنفيكا بدأت السيارات تطلق أبواقها احتفالا بالإنجاز بينما توجه الآلاف من المشجعين السعداء نحو الساحة الرئيسية في العاصمة البرتغالية وهي ساحة ماركس دو بومبال التي وصل إليها اللاعبون على متن حافلة مكشوفة نحو الساعة 1:40 صباحا بالتوقيت المحلي.

وظهر لاعبو الفريق واحدا تلو الآخر على مسرح كبير أعد للاحتفال بالمناسبة وعزفت الموسيقي والأغاني بينما لوح المشجعون بالأعلام والكوفيات.

وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وجه كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال ولاعب النصر السعودي التهنئة لسبورتنج الذي بدأ فيه مسيرته الاحترافية مع الساحرة المستديرة.

وكتب رونالدو عبر إنستجرام “مبروك للأبطال”.