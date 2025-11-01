جنوة يقيل مدربه باتريك فييرا بعد سلسلة نتائج مخيبة في الدوري الإيطالي

أعلن نادي جنوة، متذيل ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، إقالة مدربه الفرنسي باتريك فييرا اليوم السبت، بعد تسع مباريات من دون أي فوز منذ انطلاق الموسم.

واكتفى الفريق بثلاثة تعادلات مقابل ست هزائم، مسجلاً أربعة أهداف فقط، ما دفع إدارة النادي لاتخاذ قرار الإقالة.

وتولى فييرا تدريب جنوة في نوفمبر من العام الماضي عندما كان الفريق في المركز 17، ونجح آنذاك في إبقائه ضمن أندية الدرجة الأولى، منهياً الموسم في المركز 13.

وأوضح النادي في بيان أن المدرب المؤقت روبرتو مورجيتا سيتولى قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، بمساعدة اللاعب السابق دومينيكو كريشيتو.

ويحتل جنوة حالياً المركز الأخير في جدول الترتيب بفارق نقطتين عن منطقة الأمان، ويستعد لمواجهة ساسولو يوم الاثنين المقبل.