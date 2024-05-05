جنوى يحرم ميلان من الفوز بنتيجة 3-3 في مواجهة مثيرة

فرض جنوة التعادل 3-3 على مضيفه ميلان في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد بعدما بدا أن صاحب الأرض في طريقه للفوز بعد هدفي ماتيو جابيا وأوليفييه جيرو في الشوط الثاني إلا أن مالك ثياو سجل بالخطأ في مرمى فريقه في وقت متأخر ليخرج الضيوف بنقطة واحدة.

ويحتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 71 نقطة متقدما بفارق ست نقاط عن يوفنتوس الذي يواجه روما في مباراة قمة في وقت لاحق من اليوم. بينما ارتفع رصيد جنوة إلى 43 نقطة في المركز 12.

وافتتح جنوة التسجيل بعد خمس دقائق من بداية المباراة عن طريق ماتيو ريتيجي من ركلة جزاء، لكن ميلان تمكن من تسجيل هدف التعادل قبل الاستراحة بضربة رأس أليساندرو فلورينزي. قبل أن يستعيد الفريق الزائر التقدم بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني بضربة رأس من كاليب إكوبان الذي ارتقى فوق الجميع ليضع الكرة في الشباك.

وقلب ميلان المباراة رأسا على عقب في غضون ثلاثة دقائق، بعدما سجل جابيا بضربة رأس في الدقيقة 72 قبل أن يضع جيرو أصحاب الأرض في المقدمة بتسجيل الهدف الثالث بتسديدة مباشرة من زاوية ضيقة.

إلا أن جنوة واصل الضغط من أجل تسجيل التعادل وحول المدافع ثياو تمريرة عرضية داخل منطقة جزاء ميلان عن غير قصد إلى مرماه.