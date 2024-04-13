جوارديولا سعيد بأداء سيتي في فترة حاسمة من الموسم

أبدى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي سعادته الغامرة بأداء فريقه في مرحلة حاسمة من الموسم لكنه دعا لاعبيه إلى عدم الركون للراحة بعد التربع على قمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في ظل سباق محموم على اللقب.

وتقدم سيتي حامل اللقب للصدارة لمدة 24 ساعة على الأقل بفوزه الساحق 5-1 على لوتون تاون المهدد بالهبوط اليوم السبت لكنه يتقدم بنقطتين فقط على أرسنال وليفربول ولعب هذا الثنائي مباراة أقل من سيتي.

وقال جوارديولا عندما سئل عما إذا كان الفريق قد حصل على دفعة معنوية بالوصول إلى القمة “لا أعتقد ذلك”.

وأضاف “أرسنال وليفربول يريدان الصدارة.

“قدمنا عروضا جيدة أمام كريستال بالاس (الفوز 4-2) وريال مدريد (التعادل 3-3 في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا) ونلعب بشكل رائع في الشوط الثاني. سجلنا اليوم خمسة أهداف”.

وعزز المهاجم إرلينج هالاند سجله التهديفي في الدوري بعدما أحرز هدفه 20 هذا الموسم من ركلة جزاء لكن قوة تشكيلة سيتي ظهرت بجلاء في ملعب الاتحاد إذ سجل ماتيو كوفاتشيتش وجيريمي دوكو ويوسكو جفارديول أيضا.

ويستضيف سيتي، الساعي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة تواليا، ريال مدريد في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء قبل التوجه إلى ويمبلي لمواجهة تشيلسي في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقبل انطلاق المباراة ضد لوتون طلب جوارديولا من لاعبيه أن يعتزوا بمركز الفريق حاليا.

وأوضح “قلت يا رفاق، يا له من امتياز، بعد ما فعلناه في الموسم السابق (الفوز بالثلاثية)، وما زلنا نقاتل من أجل الدوري الإنجليزي الممتاز، سنلعب يوم الأربعاء ضد ريال مدريد للحصول على فرصة للتأهل لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا مع وجود فرصة لبلوغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت المقبل ضد تشيلسي.

“لذا، يا له من امتياز! سنحاول الاستمتاع بالأمر لأسبوع آخر يليه أسبوع آخر وهكذا”

ويستضيف أرسنال منافسه أستون فيلا بينما يستضيف ليفربول فريق كريستال بالاس غدا الأحد