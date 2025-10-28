جوارديولا يدرس إراحة هالاند في مباراة سوانزي سيتي بكأس الرابطة

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن المهاجم البارز إرلينج هالاند قد يحصل على راحة في مباراة الدور الرابع بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم غدا الأربعاء على ملعب سوانزي سيتي المنافس في الدرجة الثانية بينما يتواصل غياب لاعب الوسط رودري.

وأخفق هالاند في هز الشباك للمرة الأولى في 13 مباراة مع النادي ومنتخب بلاده في الهزيمة 1-صفر أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي واصطدم في إطار المرمى في الدقائق الأخيرة.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء “إرلينج، لم أره اليوم، لكنه تأثر بهذا الارتطام. الألم يتحسن من يوم إلى آخر.

“سنتدرب بعد ظهر اليوم وسنقرر ما إذا كان بوسعه اللعب. لكن هذه واحدة من المباريات التي يمكن أن نريح فيها إرلينج”.

ولم يشارك رودري، الفائز بالكرة الذهبية، منذ تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية أمام برنتفورد قبل فترة التوقف الدولي في أكتوبر تشرين الأول. والانتكاسة الأخيرة جزء من عودة متقطعة للاعب الإسباني منذ تعرضه لإصابة قوية في الركبة قبل 13 شهرا.

وقال جوارديولا “رودري لا يزال غير (جاهز)، إنه يتحسن ويتدرب معنا. ليس لدي فكرة عن موعد عودته. آمل أن يكون قريبا”.

ومن المتوقع أن يجري سيتي، الذي فاز بكأس الرابطة أربع مرات تحت قيادة جوارديولا، عملية تدوير كبيرة للاعبين في هذه المباراة للتعامل بشكل أفضل مع جدول مبارياته المزدحم.