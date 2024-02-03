جوان لابورتا.. يحدد موعد دوري السوبر اﻷوروبي

صرح رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا، بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، أن دوري السوبر الأوروبي للعبة الشعبية ربما ينطلق الموسم المقبل أو على أقل تقدير بحلول موسم 2025-2026، لكن إذا لم يحدث ذلك فسيتعين على الفريق القطالوني إعادة النظر في كل شيء.

وقضت محكمة العدل الأوروبية في ديسمبر كانون الأول الماضي بأن الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم انتهكا قانون الاتحاد الأوروبي عندما منعا 12 ناديا من تشكيل دوري سوبر أوروبي.

ومع ذلك، اتحدت أندية وبطولات دوري في التنديد بالمشروع والتزمت باللعب في المسابقات التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا).

ويشار إلى أن برشلونة وغريمه ريال مدريد هما الناديان الوحيدان اللذان يدعمان حتى الآن مشروع دوري السوبر المقترح.

وقال لابورتا في تصريحات لإذاعة قطالونية “قد ينطلق دوري السوبر الموسم المقبل، أو في موسم 2025-2026، وإذا لم يحدث سأعيد النظر في كل شيء”.

ويشار إلى أن مانشستر يونايتد كان أحد الأندية الـ12 المشاركة في تشكيل دوري السوبر في أبريل نيسان 2021، لكنه انسحب بسبب ضغوط الجماهير والحكومات واللاعبين.

وكان مانشستر سيتي وليفربول وأرسنال وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير هي أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الخمسة الأخرى المشاركة في المشروع قبل أن تنسحب.

وحذرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز من أن هذه الأندية ستواجه خصم 30 نقطة إذا حاولت القيام بخطوة مماثلة مستقبلا، وسيتم تغريم كل منها 25 مليون جنيه استرليني (32 مليون دولار) إذا أقدمت على القيام بمثل هذه المحاولات الانفصالية.

وقال لابورتا “لا يهمني سواء شاركت الأندية الإنجليزية أم لم تشارك. لديهم بالفعل دوري السوبر مع الدوري الإنجليزي الممتاز”.