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جورجيا تتأهل لبطولة أوروبا بالفوز بركلات الترجيح على اليونان

منذ 4 دقائق
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تأهلت جورجيا لبطولة أوروبا لكرة القدم 2024، بعد الفوز بركلات الترجيح على اليونان في مباراة نهائي الملحق التي انتهت بالتعادل السلبي بعد وقت إضافي في جورجيا اليوم الثلاثاء.

وأهدر اليوناني جيورجوس جياكوماكيس ركلة ترجيح بينما نفذ نيكا كفكفيسكيري لاعب جورجيا محاولة ناجحة ليطلق احتفالات صاخبة للجماهير صاحبة الضيافة بعد فوز فريقها 4-2 في ركلات الترجيح.

وشاب التوتر المباراة، وكانت الفرص قليلة ومتباعدة في الوقت الأصلي.

وجلب الوقت الإضافي المزيد من المتعة حيث صنع الفريقان فرصا للفوز لكن بدا أن ركلات الترجيح لا مفر منها.

وستتنافس جورجيا في المجموعة السادسة إلى جانب البرتغال وتركيا وجمهورية التشيك في بطولة أوروبا في ألمانيا والتي تبدأ في 14 يونيو حزيران.

    المصدر :
  • رويترز

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