جورجيا والتشيك يتعادلان 1-1 في يورو 2024

فرضت جورجيا التعادل 1-1 على التشيك اليوم السبت في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 وهو ما يجعل الفريقين في حاجة إلى الفوز في الجولة الأخيرة بالمجموعة السادسة من أجل الحصول على أي فرصة للتأهل إلى أدوار خروج المغلوب.

وسجل جيورج ميكاوتادزي ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول ليمنح جورجيا التقدم في هامبورج، لكن باتريك شيك سجل هدف التعادل في الدقيقة 59 بعدما ارتدت الكرة من القائم إلى صدره لتسكن الشباك، إثر ضربة رأس من أوندريه لينجر بعد ركلة ركنية.

وخسر الفريقان مباراة الجولة الأولى في المجموعة ليصبح لكل منهما نقطة، وسيكون عليهما ضغط هائل من أجل تحقيق الفوز في الجولة الأخيرة يوم الأربعاء المقبل.

وتلعب البرتغال أمام تركيا في وقت لاحق اليوم في دورتموند لحساب المجموعة ذاتها.