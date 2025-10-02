جوف تبلغ قبل نهائي بطولة الصين المفتوحة للتنس للعام الثاني تواليا

اجتازت كوكو جوف عقبة إيفا ليس المصنفة 66 لتفوز عليها 6-3 و6-4 في بكين الخميس وتبلغ قبل نهائي بطولة الصين المفتوحة للتنس للعام الثاني تواليا.

وكافحت جوف، التي تسعى لأن تصبح أول لاعبة تفوز بلقبين متتاليين في هذه البطولة من فئة ألف نقطة، قبل الفوز في الدورين السابقين في مباراتين من ثلاث مجموعات وأحبطت مقاومة شديدة من اللاعبة الألمانية اليوم.

وقالت جوف عقب المباراة “السعادة لا تسعني بالطريقة التي لعبت بها اليوم. لعبت ليس بقوة وسددت العديد من الضربات الرائعة.

“يجب أن أحافظ على ثقتي في نفسي وعدم التراخي عندما أكون متقدمة في المباريات. كانت مباراة جيدة جدا إجمالا”.

كانت بداية المجموعة الأولى سريعة وتبادلت اللاعبتان كسر الإرسال مبكرا.

وبعد تبادل كسر الإرسال خمس مرات متتالية، كانت حاملة اللقب جوف هي التي سيطرت أخيرا على مجريات اللعب لتتقدم 5-3 عندما أرسلت ليس ضربة خلفية بعيدا قبل أن تحسم المجموعة الأولى لصالحها.

وبدا أن المصنفة الثالثة عالميا قد استعادت مستواها في ضربات الإرسال بالمجموعة الثانية لتتقدم قبل أن تتسبب الأخطاء المزدوجة التي ارتكبتها اللاعبة الأمريكية في بعض الدراما في وقت متأخر.

لكن جوف حافظت على هدوئها لتنهي المباراة لصالحها بعد ساعة و28 دقيقة من اللعب.

وستواجه جوف الحاصلة على لقبين كبيرين في الدور المقبل الفائزة من المواجهة بين مواطنتها أماندا أنيسيموفا والإيطالية جاسمين باوليني.